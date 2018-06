Coupe du monde 2018 : la Russie ou l’Uruguay premières de leur groupe si…

Il n’y a plus beaucoup de suspense dans le groupe A. La Russie et l’Uruguay sont déjà qualifiés pour les 8es de finale avant même les derniers matchs, ce lundi 25 juin, entre les Russes et les Uruguayens ainsi qu’entre l’Egypte et l’Arabie Saoudite. Reste à savoir quelle équipe terminera en tête.

La Russie première si…

A domicile, la Russie a réalisé un carton plein dans son Mondial avec un large succès inaugural face à l’Arabie saoudite (5-0) puis un autre contre l’Egypte (3-1) pour assurer sans trembler sa qualification pour les 8es de finale. Mais les Russes ont encore un objectif à remplir à savoir assurer la première place du groupe, qu’ils occupent devant l’Uruguay grâce à une meilleure différence de buts (+7 contre +2). Et un match nul face à la Céleste leur suffirait pour la conserver.

L’Uruguay première si…

Sans forcément briller, l’Uruguay de Luis Suarez et Edinson Cavani ont assuré l’essentiel avec deux courts succès sur l’Egypte (1-0) et l’Arabie Saoudite (1-0) pour s’ouvrir les portes des 8es de finale de cette Coupe du monde. Et la Céleste peut terminer en tête du groupe A. Pour y parvenir, elle doit absolument battre la Russie dans une sorte de «finale» de groupe.