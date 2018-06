Coupe du monde : jugés irrespectueux, les Allemands s'excusent de leur réaction face à la Suède

Après le but salvateur de Toni Kroos dans le temps additionnel samedi soir, les membres du staff allemands n'ont pas pu s'empêcher de jubiler face aux Suédois très agacés. La Nationalmannschaft a présenté ses excuses sur Twitter.

La pilule a encore du mal à passer. Lors de sa conférence de presse d'après-match, Janne Andersson, le sélectionneur suédois, a déploré la réaction irrespectueuse des membres de l'encadrement technique de l'équipe allemande : « Certains membres de leur staff ont célébré en courant dans notre direction et se sont vantés devant nous avec de grands gestes. Cela m'a vraiment énervé ».

Avant de conclure : « Vous avez le droit de vous congratuler ensemble mais vous devez laisser l'adversaire à sa tristesse. Vous ne réagissez pas comme ils l'ont fait. C'est tout ».

Pas vraiment échaudé par la polémique, Joachim Löw, son homologue allemand, a déclaré : « Je n'ai pas été témoin de cela. Nous nous sommes concentrés sur d'autres choses. Nous nous sommes félicités. Je n'ai rien vu d'agressif ».

Quelques heures plus tard, la Nationalmannschaft a fait preuve de plus de fair-play en postant un message d'excuses sur Twitter: « C'était un match plein d'émotions. À la fin, les réactions et gestes de notre staff envers le banc suédois étaient trop émotionnels. Ce n'est pas notre façon de faire. Pardon! »