Coupe du monde 2018 : la Croatie première, l'Argentine, l'Islande et le Nigéria qualifiés si...

Si la Croatie a déjà son billet en main pour les huitièmes de finale, tout est encore possible dans ce groupe D. Le Nigeria, l’Islande et l’Argentine peuvent obtenir le deuxième ticket.

La Croatie première si…

Avec six points en deux rencontres, les Croates sont d’ores et déjà qualifiés pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde. Ils peuvent toutefois terminer premiers de la poule D s’ils ne perdent pas face à l’Islande et que le Nigeria ne bat pas l’Argentine avec une différence de but favorable.

Le Nigeria qualifié si…

Après un revers initial face à la Croatie (2-0), le Nigeria a repris des couleurs en s’imposant face à l’Islande (2-0). Les «Super Eagles» seront qualifiés s’ils battent Lionel Messi et l’Argentine ou s’ils font match nul contre les Argentins et que l’Islande ne bat pas la Croatie par plus de deux buts d’écarts dans le même temps.

L’Islande qualifiée si…

Après un brillant match nul face à l’Argentine (1-1), l’Islande s’est inclinée face au Nigéria (0-2). Avec un seul point au compteur, les Islandais peuvent toutefois encore espérer se qualifier pour les huitièmes de finale. Pour ce faire, il faudra battre la Croatie et que l’Argentine s’impose face au Nigeria sans réussir un meilleur résultat ou bien que l’Islande l’emporte face à la Croatie par deux buts d’écarts ou plus et que les Argentins et les Nigerians fasse match nul et que les Super Eagles inscrivent deux buts de moins que les Islandais.

L'Argentine qualifiée si...

Les Argentins tremblent. Avec un seulement en deux rencontres, les coéquipiers de Lionel Messi sont proches de la sortie. Mais les Argentins ont encore une chance de rallier les huitièmes de finale de la Coupe du monde. Il faudra battre le Nigeria et que dans le même temps l’Islande ne gagne pas contre la Croatie.