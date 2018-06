Coupe du monde 2018 : la France première, le Danemark ou l'Australie qualifiés si...

Tout n'est pas encore déterminé dans le groupe C. Si le Pérou est déjà éliminé et la France qualifiée pour les huitièmes de finale, il reste encore une place à attribuer qui se jouera entre le Danemark et l'Australie. Et les Bleus doivent aussi consolider leur première place.

La France première si...

Avec six points en deux rencontres, les hommes de Didier Deschamps ont réalisé un carton plein en ce début de Coupe du monde. Et l'équation est très simple : si la France veut conserver cette première place dans cette poule C, elle ne doit tout simplement pas s'incliner face au Danemark mardi.

Le Danemark qualifié si...

Avec quatre points en deux rencontres (victoire face au Pérou et nul contre l'Australie), le Danemark est deuxième du groupe C derrière la France. S'ils ont un pied et demi en huitièmes de finale, les Danois doivent terminer le travail. Ils peuvent terminer premiers de la poule s'ils s'imposent face aux Bleus, si les Australiens ne gagnent pas face au Pérou avec plus de deux buts d'écarts ainsi qu'en cas de match nul face aux Tricolores.

L'Australie qualifiée si...

Avec seulement un petit point grâce à son nul face au Danemark, l'Australie n'a pas son destin entre ses mains pour espérer se qualifier pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde. Les Socceroos peuvent terminer deuxièmes s'ils gagnent face au Pérou, que le Danemark s'incline contre la France dans le même temps et qu'ils remontent leurs deux buts de retard au goal-average sur les Danois.