Coupe du monde 2018 : le Brésil, la Suisse, la Serbie qualifiés si…

Si le Costa Rica est déjà éliminé, trois équipes peuvent prétendre à la qualification dans le groupe E : le Brésil, la Suisse et la Serbie.

Le Brésil qualifié si…

Après un match nul face à la Suisse (1-1), le Brésil a arraché une victoire face au Costa Rica (2-0) et compte quatre points. Le quintuple vainqueur de la Coupe du monde sera qualifié s’il fait un meilleur résultat que la sélection helvète ou s’il fait match nul contre la Serbie et que la Suisse bat le Costa Rica ou encore que les Brésiliens et les Suisses l’emportent mais que la «Nati» n’inscrit pas plus de but que le Brésil.

La Suisse qualifiée si…

La Nati est en ballotage favorable avec quatre points (victoire face à la Serbie, nul contre le Brésil). Pour se qualifier pour les huitièmes de finale, les Suisses doivent battre le Costa Rica, que le Brésil face un moins bon résultat ou que la Serbie ne gagne pas contre le Brésil.

La Serbie qualifiée si…

Troisième du groupe E avec trois points, la Serbie a encore son destin entre les mains. Pour se qualifier, les Serbes devront s’imposer face au Brésil et que la Suisse ne gagne pas contre le Costa Rica ou bien que les Serbes face match nul face aux Brésiliens et que les Helvètes s’inclinent par deux buts d’écarts ou plus face au Costa Rica.