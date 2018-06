Kylian Mbappé refuserait de parler aux journalistes

Entre Kylian Mbappé et la presse rien ne va plus. Au point que l'attaquant des Bleus aurait décidé de ne plus répondre aux questions des journalistes jusqu'à la fin du Mondial.

C'est du moins ce qu'a affirmé, dimanche 24 juin, l'émission Téléfoot, sur TF1.

Ainsi, le joueur de 19 ans n'aurait pas supporté les critiques émises à son égard, après le premier match des Bleus dans la compétition, contre l’Australie (2-1).

Une prestation jugée par plusieurs journalistes sportifs comme mitigée pour le premier match de l'attaquant Parisien en équipe de France en Coupe du monde.

Et, malgré son but vainqueur face au Pérou (1-0), le 21 juin dernier, il avait été ciblé pour son manque d’implication sur les phases défensives.

De son côté, le sélectionneur des Bleus, Didier Deschamps, a indiqué sur la chaîne comprendre ce désamour entre le joueur et les journalistes : «Si vous les mettez en rogne aussi… Avec moi, il rigole, on discute, il sait quand je suis content et quand je ne le suis pas. Après, les joueurs ne sont pas des robots, ce sont des êtres humains », a-t-il ainsi expliqué.

[#CM2018] Selon Téléfoot, Mbappé devrait boycotter la presse jusqu’à la fin du Mondial.



Didier Deschamps n’a pas démenti cette information.





Sage décision ? pic.twitter.com/DpcFPsoZIi — Footballogue (@Footballogue) 24 juin 2018

«La meilleure des réponses, Kylian la donne sur le terrain»

«Il y a des périodes plus agréables que d’autres. La meilleure des réponses, Kylian la donne sur le terrain. Et il n’a pas fait de sacrifice», a-t-il ajouté.

Cette dernière allusion révèlant que, selon Didier Deschamps, Kylian Mbappé peut jouer ailier droit sans que cela soit un souci.

Quoi qu'il en soit, il est à noter que ce n'est pas la première fois que le joueur se braque vis-à-vis des médias.

Il avait ainsi refusé de répondre aux journalistes pendant plusieurs mois avec le PSG en début de saison, après le Clasico à Marseille (2-2), joué le 22 octobre dernier.