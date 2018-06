Ligue 1 : les matchs amicaux estivaux club par club

Alors que la saison 2018/2019 de Ligue 1 commencera le 10 août, les clubs de l’élite vont disputer plusieurs matchs amicaux durant leur préparation. Voici le programme club par club.

Amiens

Vendredi 13 juillet : UNFP



Vendredi 20 juillet : Paris FC



Mardi 24 juillet : AFC Tubize (BEL)



Vendredi 27 juillet : Saint-Etienne



Vendredi 3 août : VfL Wolfsburg (ALL)



(Autres matchs à déterminer)

Angers

Samedi 21 juillet : Lorient



(Autres matchs à déterminer)

Bordeaux

Lundi 9 juillet : MC Alger (ALG)



Vendredi 13 juillet : Gazélec Ajaccio



(Autres matchs à déterminer)

Caen

Samedi 14 juillet : US Concarneau (N1)



Vendredi 20 juillet : Le Havre



Mercredi 25 juillet : Angers



Samedi 28 juillet : Guingamp

Dijon

Samedi 14 juillet : Strasbourg



Mercredi 18 juillet : Fulham (ANG)



Samedi 21 juillet : Sochaux



(Autres matchs à déterminer)

Guingamp

Samedi 4 août : Nîmes



Vendredi 20 juillet : Brest



(Autres matchs à déterminer)

LOSC

(Matchs à déterminer)

Lyon

Vendredi 13 juillet : Sion (SUI)



Mercredi 25 juillet : Huddersfield Town (ANG)



Samedi 4 août : Inter Milan (ITA)



Mardi 7 août : Chelsea (ANG)



(Autres matchs à déterminer)

Marseille

Samedi 14 juillet : Saint-Etienne



Samedi 28 juillet : Sporting Portugal (POR)



(Matchs à déterminer)

Monaco

Samedi 7 juillet : Wisla Cracovie (POL)



Samedi 14 juillet : Cercle Bruges (BEL)



Samedi 21 juillet : SC Paderborn (ALL)



Mercredi 25 juillet : VfL Bochum (ALL)



Samedi 28 juillet : Hambourg SV (ALL)

Montpellier

Samedi 14 juillet : Clermont Foot



Mercredi 25 juillet : Villarreal (ESP)



Dimanche 29 juillet : Burnley (ANG)

Nantes

(Matchs à déterminer)

Nice

Samedi 7 juillet : FC Stade Nyonnais (SUI)



Samedi 14 juillet : Sporting Portugal (POR)



Samedi 21 juillet : Royal Charleroi SC (BEL)



(Autres matchs à déterminer)

Nîmes

Samedi 7 juillet : Béziers



Mercredi 11 juillet : Lens



Vendredi 20 juillet : Gazélec Ajaccio



Samedi 28 juillet : Toulouse



Mercredi 1er août : UNFP



Samedi 4 août : Guingamp

PSG

Samedi 21 juillet : Bayern Munich (ALL)



Samedi 28 juillet : Arsenal (ANG)



Lundi 30 juillet : Atlético Madrid (ESP)



(Autres matchs à déterminer)

Reims

Mercredi 18 juillet : Red Star



Samedi 28 juillet : Strasbourg



(Autres matchs à déterminer)

Rennes

Mardi 10 juillet : SV Rapid Lienz (AUT)



Samedi 14 juillet : Red Bull Salzburg (AUT)



Samedi 21 juillet : RSC Anderlecht (BEL)



Vendredi 3 août : Borussia Dortmund (ALL)



(Autres matchs à déterminer)

Saint-Etienne

Samedi 7 juillet : ASF Andrézieux-Bouthéon



Samedi 14 juillet : Marseille



Samedi 21 juillet : Lens



Vendredi 27 juillet : Amiens



(Autres matchs à déterminer)

Strasbourg

Mardi 10 juillet : Sochaux



Samedi 14 juillet : Dijon



Vendredi 20 juillet : Nancy



Lundi 23 juillet : La Gantoise (BEL)



Samedi 28 juillet : Reims



Vendredi 3 août : Fribourg (ALL)



Samedi 4 août : UNFP



(Autres matchs à déterminer)

Toulouse

Vendredi 6 juillet : Red Star (50 minutes)



Samedi 14 juillet : Ajaccio



Samedi 21 juillet : UNFP



Samedi 28 juillet : Nîmes



(Autres matchs à déterminer)