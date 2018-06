Vidéos : les plus beaux buts de la Coupe du monde 2018

Deux crochets sur Otamendi puis cette frappe du droit qui finit dans les buts, au ras du poteau. A n'en pas douter, le Croate Luka Modric est un génie du football.

#CRO GOLAZO by Modric!! What a amazing goal!! #WorldCup pic.twitter.com/GoBGpIFTtF

Cette jolie frappe enroulée du pied droit du milieu offensif du FC Barcelone a fait mouche et a permis aux Brésiliens d'ouvrir le score face aux Suisses. Ces derniers ont fini par égaliser grâce à Zuber. Score final : 1-1.

Seul à l'entrée de la surface de répration, Xhaka place cette belle frappe enroulée du gauche qui ne laisse aucune chance à Stojkovic.

GRANIT XHAKA @arsenal ... a stunning goal against Serbia for Switzerland... Kosovo... and Albania #worldcup pic.twitter.com/oMUGFlINJE

Le mauvais dégagement de la défense du Panama profite à l'ailier du Napoli. Mertens ne réfléchit pas à deux fois et expédie cette reprise de volée dans les cages gardées par Jaime Penedo.

En voulant relancer, le gardien argentin Willy Caballero est l'auteur d'une grossière boulette. Au pressing, Ante Rebic hérite du ballon et ne se fait pas prier : d'un geste technique sublime, il ouvre le score de la plus belle des manières.

GOLAZOOOO! WHAT A FINISH BY REBIC!!!! CROATIA 1-0!! pic.twitter.com/qQSgiUFHm7

Après avoir été à l'origine du penalty sifflé en début de match sur Cristiano Ronaldo, Nacho, latéral droit du Real Madrid, se rachète avec ce boulet de canon.

Apparently having Type 1 diabetes doesn't stop you from scoring an absolute stunner goal #nacho #FifaWorldCup2018 #PORESP #DiabetesAwarenessWeek pic.twitter.com/NPCmdRvao8

