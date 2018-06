Coupe du monde 2018 : le Mexique, l’Allemagne, la Suède et la Corée du Sud qualifiés si…

Rien n’est encore joué dans le groupe F. Le Mexique, l’Allemagne, la Suède mais aussi la Corée du Sud peuvent espérer se qualifier pour les 8es de finale. De quoi promettre une dernière journée intense.

Le Mexique qualifié si…

Deux matchs, deux victoires. Le Mexique est idéalement placé pour s’ouvrir à nouveau les portes des 8es de finale. Les hommes de Juan Carlos Osorio n’ont besoin que d’un point contre la Suède pour décrocher leur billet et assurer la première place par la même occasion. En revanche, une défaite pourrait avoir des conséquences fâcheuses si l’Allemagne bat la Corée du Sud. Le Mexique, l’Allemagne et la Suède se retrouvaient à égalité et devront être départagés par la différence de buts générale.

L’Allemagne qualifiée si…

L’Allemagne revient de loin. De très loin même. Grâce à son succès arraché dans les arrêts de jeu face à la Suède (2-1), la Mannschaft reste encore en course pour se qualifier pour les 8es de finale. Et une victoire par au moins deux buts d'écart leur garantirait une place au prochain tour. Sinon les coéquipiers de Manuel Neuer doivent s’imposer contre la Corée du Sud et compter sur un nul ou une défaite de la Suède pour espérer poursuivre l’aventure. Mais une victoire pourrait ne pas suffire si dans le même temps la Suède vient à bout du Mexique. Tout se jouerait à la différence de buts entre Allemands, Mexicains et Suédois, qui compteraient chacun six points. Néanmoins un match nul est susceptible de faire le bonheur des Champions du monde en titre, si la Suède s’incline face au Mexique.

La Suède qualifiée si…

A égalité parfaite avec l’Allemagne au classement, la Suède est dans la même situation que la Mannschaft. Pour espérer se qualifier, les Suédois doivent battre le Mexique et espérer un match nul ou un revers de l’Allemagne face à la Corée du Sud pour décrocher son billet pour les 8es de finale. Si la Suède sort vainqueur, tout comme l’Allemagne, c’est la différence de buts qui départagera le Mexique, l’Allemagne et la Suède, détenteurs tous trois de six unités. Un résultat nul peut être suffisant à condition que la Corée du Sud prenne le dessus sur les Allemands.

La Corée du Sud qualifiée si…

L’espoir est encore permis pour la Corée du Sud. Derniers sans le moindre point, les Sud-coréens ont encore une mince chance de finir à la deuxième place de ce groupe F. A l’unique condition qu’ils battent l’Allemagne et que la Suède s’incline contre le Mexique. Ils auraient alors trois points comme les Allemands et les Suédois. La dernière place qualificative se jouerait à la meilleure différence de buts entre les trois nations.