L'Argentine face au précipice, par Pierre Ménès

La situation de l’Argentine dans cette Coupe du monde est-elle si surprenante ? Tout ne repose ou presque que sur le talent de Lionel Messi, comme ce fut le cas pendant les éliminatoires, où l’Albiceleste n’a décroché sa qualification que lors de l’ultime journée.

L’équipe est apparue complètement déséquilibrée avec un manque flagrant de complémentarité. Mais de là à imaginer un début de Mondial aussi pénible avec un match nul face à l’Islande (1-1) avant de se faire détruire par la Croatie (3-0). A la suite de cette débâcle, il s’en est suivi des vraies scènes de chasse avec la rumeur du départ du sélectionneur Jorge Sampaoli. Toujours est-il que les Argentins sont toujours en course pour se qualifier pour les 8es de finale.

Mais pour la rencontre décisive, ce mardi soir, face au Nigeria, on attend du changement avec le retour d’Angel Di Maria et la titularisation de Gonzalo Higuain à la place de Sergio Agüero. Est-ce que ce sera suffisant ? Évidemment, même une équipe d’Argentine convalescente a les moyens de battre le Nigeria. Mais les vice-champions du monde vont devoir faire preuve d’un peu plus d’imagination offensive que lors des deux premiers matchs.

Car une élimination au premier tour pour une sélection aussi prestigieuse serait un énorme coup de tonnerre. Et tout cela nous intéresse, car le vainqueur de ce match sera très probablement de l’adversaire de l’équipe de France en 8es de finale. Si c’est le Nigeria, il s’agirait d’un remake du 8e de finale au Brésil quatre ans plus tôt (victoire 2-0 des Bleus). Si c’est l’Argentine, ce serait un petit miracle, mais les joueurs de Didier Deschamps devront se méfier car elle possède malgré tout de grands joueurs. Et un réveil en sursaut de la bête blessée n’est pas à exclure.