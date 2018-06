Après son malaise, Diego Maradona donne des nouvelles rassurantes

Après son malaise survenu pendant le match entre l'Argentine et le Nigeria mardi (2-1), Diego Maradona, ex-gloire du foot argentin, a donné des nouvelles rassurantes de son état de santé.

«Je veux dire à tout le monde que je vais bien, que je ne suis et n'ai pas été interné. A la mi-temps du match contre le Nigeria, mon cou a beaucoup souffert et j'ai subi une décompensation. J'ai été examiné par un médecin et il m'a recommandé de rentrer à la maison avant la seconde période, mais je voulais rester parce que nous risquions tout. Comment pouvais-je partir ? J'envoie un bisou à tout le monde, merci pour le soutien!», a-t-il écrit sur son compte Instagram.

Présent au stade de Saint-Pétersbourg pour encourager sa sélection nationale, Diego Maradona a offert un spectacle surprenant en tribune multipliant les pas de danses, doigts d'honneur et insultes sous les yeux des caméras du monde entier. L'Argentine affrontera la France en huitième de finale samedi 30 juin à 16h.