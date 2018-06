Corée du Sud-Allemagne en Coupe du monde : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

L'Allemagne affronte la Corée du Sud mercredi 27 juin pour son dernier match de la phase de groupes de Coupe du monde. La rencontre sera diffusée en direct et en intégralité sur beIN Sports 1 à partir de 16h.

Sur un fil contre la Suède, l'Allemagne peut bénir sa star Toni Kroos, auteur d'un but salvateur en toute fin de match face aux Scandinaves, qui a permis à la Mannschaft de s'épargner une sortie prématurée de la compétition.

Mais les champions du monde en titre ne sont pas complètement tirés d'affaire. Et voient le spectre d'une élimination s'approcher de nouveau. Engagés dans un mano à mano avec le Mexique (6 points) et la Suède (3 points comme eux), les Allemands feraient, bien de l'emporter face aux Sud-Coréens, si possible avec un écart au score de 2 buts ou plus.

Tout autre résultat qu'un succès contre la Corée du Sud, déjà éliminée, contraindrait en effet les joueurs de Joachim Löw à tourner les yeux du côté d'Ekaterinbourg, où se jouera en même temps Mexique-Suède, en espérant que les Suédois ne l'emportent pas.