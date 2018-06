France-Argentine, huitième de finale de Coupe du monde : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

La France affronte l'Argentine samedi 30 juin en huitième de finale de Coupe du monde. La rencontre sera diffusée en direct et en intégralité sur TF1 et beIN Sports 1 à partir de 16h.

Poussifs contre l'Australie, plus rassurants face au Pérou, les Bleus ont inquiété la France entière après leur prestation ratée contre le Danemark à l'occasion de leur dernier match de la phase de groupes.

Incapables de se procurer de réelles occasions de but, les Français, dont l'équipe avait été renouvelée en profondeur par Didier Deschamps, ont fait peine à voir.

Symbole de cet échec : Antoine Griezmann, censé être le fer de lance technique de cette équipe et qui a cumulé 18 ballons perdus pendant la partie. Emoussé depuis le début du tournoi, «Grizou» va devoir hausser de plusieurs crans son niveau de jeu face aux Argentins.

Ces derniers peuvent s'estimer miraculeux. Ils ne doivent leur présence qu'à un petit but inscrit par Marcos Rojo à la 86e minute de leur dernier match disputé contre le Nigeria (victoire 2-1). «Nous savions que ce serait difficile. On a réussi à passer, mais on ne pensait pas qu'on souffrirait autant», a reconnu Lionel Messi au terme du match.

Comme la France, l'Argentine n'évolue pas à son meilleur niveau en Russie. Mais, en atteste sa prestation face aux Super Eagles, elle semble, au contraire des Bleus, monter petit à petit en puissance...

Les 2 pays se sont déjà rencontrés à 11 reprises. Le rapport de force est largement favorable aux Argentins (6 victoires contre 2 côté français).