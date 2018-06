Rúrik Gíslason, l’Islandais sex-symbol du Mondial

Peu connu avant la Coupe du Monde, l’Islandais Rúrik Gíslason a été rapidement érigé au rang de joueur le plus sexy de ce Mondial 2018.

L’Islande, qui participait pour la première fois à la Coupe du monde avant d'être éliminé mardi soir, a fait sensation en Russie. En le découvrant sur les pelouses russes, bon nombre de spectatrices -et spectateurs-, se sont précipités sur le compte Instagram du jeune homme de 30 ans. Le hasthag #SexyRurik a même vu le jour sur les réseaux sociaux.

Joueur de foot et mannequin

Il faut dire qu'avec ses yeux clairs, ses cheveux blonds et son sourire de tombeur, Rúrik Gíslason a su faire vibrer le coeur de nombreuses et nombreux supporters. 1,84 mètre, 74 kilos de muscles et un compte Instagram bien rempli. L'Islandais avait moins de 35.000 followers sur Instagram avant la Coupe du monde; il en possède désormais plus d'un million.

Very, very exciting times ahead! Une publication partagée par Rurik Gislason (@rurikgislason) le

12 Mai 2018 à 5 :37 PDT

Rúrik a plusieurs cordes à son arc et ses photos parlent d'elles-mêmes : le milieu de terrain n’est pas seulement joueur de foot, il est également mannequin et égérie de la marque islandaise 66 North, spécialisée dans les vêtements techniques contre le froid.

La BBC rapporte que le beau gosse a été candidat au parlement islandais en 2016 et en 2017 sur la liste du Parti de l'Indépendance (droite conservatrice).