Uruguay-Portugal, huitième de finale de Coupe du monde : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

L'Uruguay et le Portugal s'affrontent pour une place en quarts de finale de la Coupe du monde 2018, samedi 30 juin. Un choc à suivre en direct et en intégralité sur beIN SPORTS 1 à partir de 20h.

Les Uruguayens ont terminé premiers du groupe A en réalisant un sans faute. Les hommes d'Oscar Tabarez ont battu coup sur coup l'Egypte (1-0), l'Arabie Saoudite (1-0) puis ont obtenu la première place en écrasant l'hôte de la compétition, la Russie (3-0).

Le Portugal favori ?

Toutefois, la Celeste, emmenée par Luis Suarez et Edinson Cavani, n'a pas encore affiché son meilleur niveau. Quart de finaliste il y a quatre ans, la formation d'Oscar Tabarez devra hausser son niveau de jeu face aux Portugais, à Sotchi.

Car les champions d'Europe en titre - éliminés en phase de groupes il y a quatre ans - sortent, eux, d'un groupe beaucoup plus compliqués et sont déjà prêts au combat. Après une belle entame avec un nul spectaculaire face à l'Espagne (3-3) lors duquel Cristiano Ronaldo a inscrit un triplé. Par la suite, ce fut plus difficile pour les hommes de Fernando Santos qui ont difficilement battu le Maroc (1-0) avant de terminer par un nul contre l'Iran (1-1) qui leur a empêché de terminer premiers de la poule B.