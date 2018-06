Coupe du monde 2018 : l'attitude de Maradona intrigue les internautes

Alors que Maradona a fait un malaise après la rencontre, les causes de celui-ci restent floues. Mais certains pointent sa supposée consommation de substances illicites.

Sur les réseaux sociaux, hypothèses les plus diverses et détournements se sont multipliés.

Au moment du but de Lionel Messi à la 15ème minute du jeu, Diego Maradona , entouré de deux hommes qui le maintenaient par la taille, avait ouvert ses bras. Cette posture a été commentée à maintes reprises sur les réseaux sociaux et a laissé place à de nombreux déroutages.

Pendant le match, il a même eu le temps de s’accorder une courte sieste.

That moment when everybody calls you a legend and you are high sleeping in the stands when your country is playing. #Maradona #NIGARG pic.twitter.com/zOCggddMdl

— Prashidda Madridista (@prashidda4) June 26, 2018