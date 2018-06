Coupe du monde : une journaliste embrassée de force en direct

Elle se trouvait à Saint-Petersbourg (Russie) pour évoquer les résultats du groupe A, dont l'Uruguay a fini en tête. Alors qu'elle s'exprime devant la caméra, un homme arborant un maillot de l'Uruguay s'approche d'elle par derrière et pose la main sur l'une de ses épaules, commençant à parler en même temps qu'elle. Puis il va plus loin, embrassant la journaliste dans le cou.

La journaliste a réagi en publiant elle-même la séquence sur son compte Twitter. « Dansez et célébrez votre équipe, mais ne m'embrassez pas, ne me pelotez pas et laissez-moi faire mon travail », a-t-elle écrit.

Monday in St Peterburg. Sadly this (and worse) happens to us female sports reporters regularly, especially when covering football. By all means sing, dance and celebrate your team but don’t kiss me, don’t grope me and let me do my job #letherwork #deixaelatrabalhar pic.twitter.com/FDFbsXRMk5

— Kethevane Gorjestani (@ketgorjestani) 27 juin 2018