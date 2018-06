Croatie-Danemark, huitième de finale de Coupe du monde, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

La Croatie affronte le Danemark en huitième de finale de la Coupe du monde. Une rencontre à suivre en direct et en intégralité le dimanche 1er juillet à partir de 20h sur BeIN Sports 1 et TF1.

Les Croates apparaîssent comme les grands favoris de cette rencontre après avoir impressionné durant la phase de poules, humiliant notamment l'Argentine de Messi (3-0). Emmenés par Modric, Rakitic et Mandzukic, ils semblent en mesure d'aller loin dans la compétition avec leur jeu technique et bien huilé.

En face, les Danois, co-auteur avec l'équipe de France du match le plus ennuyeux de cette Coupe du monde jusqu'à présent, possèdent toutefois quelques atouts. Avec Eriksen, ils peuvent compter sur un joeur capable de faire la différence à tout moment. Et le Danemark affiche une belle solidité, n'ayant encaissé qu'un seul but en phase de poules, contre l'Australie.

Le Danemark semble ainsi en mesure de créer la surprise, à condition de ne pas laisser les Croates développer leur jeu.