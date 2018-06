Equipe de France : L'énigme Griezmann, par Pierre Ménès

L’équipe de France a fini en tête de son groupe avec trois matchs qui ont oscillé entre le médiocre et le minable. Et on peut faire la même appréciation sur les prestations d’Antoine Griezmann.

L’attaquant français n’est que l’ombre du joueur qu’il a été cette saison avec l’Atlético Madrid. On pouvait penser qu’en l’alignant avec Olivier Giroud, il retrouverait un petit peu de son jeu madrilène avec Diego Costa. Mais il n’en est rien. Il y a plusieurs raisons pour expliquer sa transparence. Quoi qu’il en dise, il a été très perturbé par son choix à faire entre rester à l’Atlético ou aller à Barcelone. Et il n’a peut-être pas très bien perçu les critiques, très justifiées, qu’il a reçues à l’issue de sa communication hallucinante pour annoncer sa décision.

Déjà pendant les matchs de préparation, il ne semblait pas heureux sur le terrain et cela perdure. Il donne l’impression de se traîner, de s’ennuyer et de ne prendre aucun plaisir dans cette équipe. Est-ce un problème de confiance ou de mal-être ? Face à cette situation, l’entêtement de Didier Deschamps de refuser d’aligner Griezmann et Mbappé en attaque est incompréhensible.

Beaucoup aimeraient voir Nabil Fekir à sa place, samedi, contre l’Argentine. Mais pourquoi n’aurait-on pas les deux ? Même s’il faut sacrifier Olivier Giroud ou un des trois sacro-saints milieux plus ou moins défensifs. Ce qui est encore plus ahurissant, c’est qu’à deux jours de ce 8e de finale, on en est à se demander quelle équipe et quel dispositif Deschamps va choisir. Depuis l’Euro 2016, on tâtonne, on a du mal à intégrer les nouveaux et il n’y a aucune identité ni fond de jeu. Et Griezmann a longtemps été l’arbre qui cachait la forêt. Mais aujourd’hui, il ne cache plus le désert créatif de ces Bleus, dont on va tous espérer attendre le réveil face aux Argentins. Mais il faut une certaine dose d’insouciance pour être optimiste.