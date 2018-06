Les Simpsons ont-ils prévu la finale de la Coupe du monde ?

Dans l'épisode 5 de la saison 9, diffusé le 2 Novembre 1997, une rencontre est organisée à Springfield pour « déterminer une fois pour toutes quelle est la meilleure nation de la planète : le Mexique ou le Portugal ».

Alors certes, il n'est pas fait mention du fait qu'il s'agisse de la Coupe du monde. Mais c'était suffisant pour que les internautes s'emballent. Et notamment les supporters mexicains et portugais, qui ne demandent qu'à y croire.

The Simpsons in the season 9 (1997) predicted a football final between Portugal and México!! Wow.. I frankly can't stop myself from believing in this 'cause the cartoon had such an impressive history of valid predictions and connotations. pic.twitter.com/lMyqVVUN7C

— Nesrine (@saturnnes) 22 juin 2018