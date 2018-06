Coupe du monde : Pourquoi l'Argentine va battre la France

L'équipe de France jouera son huitième de finale de Coupe du monde ce samedi face à l'Argentine. Un adversaire qui pourrait poser des problèmes aux Bleus. Voici cinq raisons plus ou moins objectives de le craindre.

les argentins reviennent de l'enfer

Après une entrée en matière inquiétante - un match nul désespérant face à l'Islande, lors duquel Lionel Messi a raté un penalty - l'Argentine a vécu l'enfer face à la Croatie lors du match suivant.

Battus sèchement (3-0), avec à la clé une énorme erreur de leur gardien Willy Caballero, les Argentins étaient promis à l'élimination et à la honte éternelle à la veille du match face au Nigeria.

Le débat sur l'avenir de Lionel Messi en sélection était lancé, les observateurs s'accordant à dire qu'on ne reverrait plus «la pulga» sous le maillot albiceleste.

Mais la vitcoire du Nigeria face à l'Islande (2-0) redonnait un mince espoir aux Argentins. Face aux Super Eagles, Messi a montré la voie en ouvrant le score, avant que le défenseur Rojo, sorti de nulle part, ne vienne arracher la qualification en fin de match.

L'équipe de France affrontera donc une équipe de revenants. L'Argentine n'a plus rien à perdre, et aura à coeur de répondre aux critiques qui se sont abattues sur elle. Moqué et présenté comme moins bon que son grand rival, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi aura à coeur de faire taire ses détracteurs. Une situation qui n'est pas sans rappeler celle... de l'équipe de France en 2006.

les bleus n'ont rien montré

S'ils ont visionné les trois matchs de poule de l'équipe de France, les Argentins y auront trouvé des raisons d'y croire. Si les Bleus possèdent sûrement l'effectif le plus talentueux de toute cette Coupe du monde, avec des joueurs de classe mondiale à tous les postes et même sur le banc, elle peine toujours à se trouver un collectif.

Le troisième match de poule face au Danemark, considéré par tous les observateurs comme le plus soporifique de cette Coupe du monde jusqu'à présent, n'a fait qu'alimenter les craintes sur le collectif de l'équipe de France.

Au contraire, la performance des Argentins face au Nigeria - si l'on excepte la prestation de Mascherano, qui fait de plus en plus son âge - a rassuré leurs supporters. Faisant preuve d'un engagement à toute épreuve, techniques, ils ont donné l'image d'une véritable équipe. La France a du souci à se faire s'ils montrent le même visage ce samedi.

un sélectionneur revanchard

Avec ses bras tatoués, sa gouaille et son style qui rappelle les personnages de gangsters joués par Bob Hoskins -, Jorge Sampaoli est devenu bien malgré lui l'une des stars de cette Coupe du monde. Son visage dépité lors de la déroute face à la Croatie en a fait le symbole de l'humiliation de l'Argentine.

Descendu en flammes par la presse de son pays, il a du faire face aux rumeurs faisant état d'une reprise en main de l'équipe par les joueurs et aux moqueries après avoir été aperçu en train de demander à Lionel Messi son avis sur un remplacement face au Nigeria.

Mais on a sûrement oublié un peu vite que Jorge Sampaoli est un technicien talentueux. Deisciple de Marcelo Bielsa, l'ex-entraîneur de l'OM et du Chili, il a remporté la Copa America avec le Chili avant d'entraîner le FC Séville en Liga. Pour cette Coupe du monde, il a fait des choix forts, sélectionnant Mascherano mais pas Icardi, ou laissant Dybala sur le banc. Des choix qui, en cas de victoire contre la France, se seront avéré payants.

Maradona est connecté avec les esprits

L'image a fait le tour de la planète, et restera comme l'un des moments forts de cette Coupe du monde. Sur le but de Rojo qui donnait la qualification à l'Argentine, Maradona, présent dans les loges, est littéralement entré en transe. Bras en croix, les yeux révulsés, il semblait en connection avec les esprits.

Il est trop fort Maradona pic.twitter.com/VPykRl2RyB — $eb Cass 'LGDC' (@Sebyoyo59) 28 juin 2018

D'autres, évoquant Game of Thrones, ont suggéré qu'il avait pris possession de Lionel Messi lors du match. Et certains on pointé plutôt sa consommation supposée de cocaïne, confortés par le fait que l'idole argentine a fait un malaise en fin de match. A moins que ce soit, tout simplement, l'émotion ?

Toujours est-il que si Maradona fait appel aux esprits ce samedi, les Bleus ont tout à craindre.

Parce que Messi

Lionel Messi est évidemment la principale raison d'y croire pour les Argentins. Parce que c'est le meilleur joueur du monde (le deuxième meilleur joueur, selon les Portugais et les fans du Real Madrid), et qu'il est capable à lui tout seul de faire basculer un match.

Giroud il a pas bien compris « le plan anti-Messi » pic.twitter.com/GrPHCm5411 — Driblou (@Freezze2) 29 juin 2018

Critiqué depuis des années pour son incapacité à remporter un titre avec l'Albiceleste, Lionel Messi sait que cette Coupe du monde est la dernière chance d'y parvenir. Contre la France, il jouera l'un des matchs les plus importants de sa carrière. Et s'il a évacué la pression comme il semble l'avoir prouvé face au Nigeria, il pourrait bien être injouable.