En cas de victoire face à l'Argentine, Kylian Mbappé va reverser sa prime

Sur le terrain, Kylian Mbappé ne fait pas de cadeaux. En dehors, il se monte bien plus généreux. L'attaquant des Bleus va reverser à une association la prime qu'il touchera si la France bat l'Argentine.

Selon l'Equipe, le joueur de 19 ans prévoit d'offrir ses gains à l'association « Premiers de cordée », dont il est le parrain. Celle-ci met en place des initiations au sport pour les enfants hospitalisés ainsi que des sensibilisations au handicap pour les scolaires et les entreprises.

Kylian Mbappé l'a lui même annoncé à tous les membres au mois d'avril dernier. Si le montant exact n'est pas connu, en 2014, au Brésil, chaque joueur avait touché près de 133 000 € après la victoire face au Nigeria, en huitièmes de finale.

Plus la compétition avance et plus le montant s'élève. Pour ce mondial en Russie, chaque joueur peut percevoir 300 000 € en cas de succès en finale.

Le plus jeune buteur français de l'histoire dans une Coupe du monde a également décidé de verser ses primes de participation. Kylian Mbappé les perçoit à chaque fois qu'il revêt le maillot tricolore. Elles s'élèvent à 20 000 € par rencontre, et sont destinées à différentes associations.

L'attaquant parisien estime en effet qu'il n'est pas nécessaire d'être rémunéré lorsqu'il joue avec la sélection nationale.