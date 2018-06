Grand prix d’Autriche de Formule 1 : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Nouvel épisode dans la lutte pour le titre mondial des pilotes entre Lewis Hamilton (Mercedes) et Sebastian Vettel (Ferrari). Le premier a repris l’avantage la semaine dernière, lors du Grand Prix de France, qu’il a remporté alors que son concurrent ne finissait qu’à la cinquième place en raison d’un départ manqué.

Le Britannique ne compte toutefois que quatorze points d’avance sur son dauphin allemand, un bien maigre total au regard du nombre de grand prix restants (treize en comptant celui de ce week-end). Autant dire que Sebastian Vettel, au volant de sa Ferrari, aura à cœur de faire oublier sa contreperformance de la semaine passée.

A turning point in the title race? @LewisHamilton now leads by 14 points, with 13 races remaining





