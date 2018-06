Le Belge Michy Batshuayi devient la risée du Mondial après sa célébration ratée

L'attaquant belge a, en effet, expédié, sur le poteau droit du gardien anglais Johan Pickford, le ballon. Celui-ci lui est immédiatement revenu dans le visage.

«Ahahah, je savais que j'étais foutu à l'instant où je consulterai mes mentions. Pourquoi suis-je aussi stupide ? Ça fait mal ce truc. Les célébrations de Fortnite sont tellement surcotées, je devais proposer quelque chose d'inédit», a fait preuve d'autodérision sur Twitter en commentant son geste. Cela ne l'a pas empêché pour autant de devenir la cible de railleries.

Et après les belges nous diront qu'ils comprennent pas pourquoi on blague sur le fait qu'ils soient un peu cons... #BELENG #CM2018 #Batshuayi pic.twitter.com/agItlNDKTD

Batshuayi's celebration did not go as planned! #WorldCup pic.twitter.com/jw4O4uvH1x

— 8bit-Football.com (@8bitfootball) 28 juin 2018