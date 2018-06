Football : des dizaines de fans se massent devant le domicile de Mohamed Salah après la divulgation de son adresse sur Internet

Aucunement fâché par cet attroupement, l'attaquant de Liverpool est allé à la rencontre de ces fans qui rêvaient d'un autographe de leur idôle.

Egyptian football star Mohammed Salah greeted hundreds of fans and signed autographs for them outside of his home in Cairo after his address was leaked on Facebook https://t.co/Zw6sn3Eppy pic.twitter.com/mjFPy1Lt9j

— DAILY SABAH (@DailySabah) 30 juin 2018