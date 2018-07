Coupe du monde 2018 : Didier Deschamps a-t-il enfin trouvé la clé ?

Didier Deschamps est devenu, samedi, le sélectionneur le plus capé de l’histoire de l’équipe de France, avec 80 matchs à la tête des Bleus. Et ce jour, il pourrait ne pas l’oublier de sitôt.

Pas seulement parce qu’il a effacé des tablettes Raymond Domenech, mais parce que les Bleus ont réalisé l’une de leurs meilleures rencontres depuis son arrivée en juillet 2012, avec en prime l’élimination de l’Argentine de Lionel Messi en 8e de finale de la Coupe du monde. Cette prestation lui servira à n’en pas douter de match référence pour la suite de ce Mondial et le quart de finale, vendredi, contre l’Uruguay, après une phase de poules terne et sans saveur, qui n’avait pas manqué de faire jaillir de nombreuses critiques et interrogations.

«La qualité est là et l’équipe est en progression, s’est-il réjoui. Je suis très fier de l’ensemble du groupe.» Un groupe qu’il a concocté et façonné à sa main avec des choix audacieux, mais qui se veulent payants, comme les sélections de Benjamin Pavard et Lucas Hernandez, véritables révélations sur les côtés de la défense. Les deux latéraux incarnent aussi la jeunesse et l’insouciance de cette équipe de France, symbolisées à merveille par la pépite Kylian Mbappé, qui a invité presque à lui seul les Tricolores à la table des favoris de Mondial.

«On a une équipe beaucoup plus jeune, mais elle est là. Elle a du caractère», s’est félicité Deschamps, qui peut également compter sur des cadres comme Raphaël Varane, Paul Pogba ou encore Antoine Griezmann, moins dans la lumière mais tout aussi précieux. «Une équipe ne peut exister que si ses cadres répondent présents», a-t-il insisté. Et ce savoureux mélange a rendez-vous vendredi pour prolonger le rêve bleu.