Coupe du monde : le grand Pelé félicite Kylian Mbappé après son doublé

Avec ses deux magnifiques buts inscrits à quatre minutes d'intervalle, Kylian Mbappé est devenu le deuxième plus jeune joueur (19 ans et 6 mois) à marquer au moins deux buts dans un match de Coupe du monde après le grand Pelé.

L'ancien meneur de jeu brésilien, qui avait marqué un triplé à seulement 17 ans et 8 mois lors du Mondial de 1958 en Suède, a tenu à saluer la performance de l'attaquant du PSG.

Sur son compte Twitter, Pelé a ainsi posté un message destiné au joueur de Didier Deschamps : «Féliciations Kylian Mbappé. Deux buts si jeune en Coupe du monde, tu te retrouves en très bonne compagnie». Avant d'ajouter, non sans une touche d'humour: «Bonne chance pour tes autres matchs, sauf contre le Brésil».

Congratulations, @KMbappe. 2 goals in a World Cup so young puts you in great company! Good luck for your other games. Except against!/ Parabéns, Kylian. Marcar 2 gols em uma partida da Copa te coloca em boa companhia! Boa sorte no resto da competição. Exceto contra o ! https://t.co/DW0XcJF49m

— Pelé (@Pele) 30 juin 2018