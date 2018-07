Ballon d'or : Mbappe, Neymar, Modric, Hazard... qui succédera à Ronaldo et Messi ?

La Coupe du monde 2018 semble marquer la fin de l'hégémonie de Cristiano Ronaldo et Lionel Messi en ce qui concerne l'attribution du Ballon d'or. Mais qui leur succédera en janvier 2019 ?

Luka Modric (Real Madrid/Croatie)

Capitaine de la sélection croate, encore en lice en Coupe du monde, Luka Modric brille depuis quelques années que ce soit avec son pays ou avec le Real Madrid. Élément essentiel du système de jeu des Madrilènes lors de l'incroyable triplé en Ligue des champions, le Croate de 32 ans est actuellement au sommet de sa carrière. Organisateur du jeu, passeur, buteur, récupérateur, il est capable de tout faire. Il pourrait devenir le premier croate à devenir Ballon d'Or. Davor Suker avait terminé 2e derrière Zinedine Zidane en 1998.

Kylian Mbappe (PSG/France)

Il est le nouveau visage du football et il éclate aux yeux du monde entier lors de la Coupe du monde en Russie. Après six mois exceptionnels à Monaco, Kylian Mbappé a pris son envol vers le PSG où il côtoie Neymar et Edinson Cavani. Son ascension se poursuit à vitesse grand V, comme en atteste son doublé contre l'Argentine en huitièmes de finale du Mondial. Suffisant pour le voir sacré à 19 ans à peine ?

Eden Hazard (Chelsea/Belgique)

C'est une valeur sûre depuis des années. Le meneur de jeu de Chelsea a parfois eu du mal à montrer l'étendue de son talent mais depuis quelques temps, Eden Hazard est réellement au-dessus à son poste. Ce qui lui manque pour être élu meilleur joueur de la planète ? Un grand titre. Et en emmenant la Belgique sur le toit du monde en Russie, l'ancien joueur du Losc pourrait être paré d'or.

Raphaël Varane (Real Madrid/France)

Et pourquoi pas un défenseur comme Fabio Cannavaro en 2006 ? Raphaël Varane enchaîne les Ligue des champions avec le Real Madrid et s'impose comme un titulaire indiscutable avec le club madrilène. Après des saisons galères à cause des blessures, l'ancien Lensois a trouvé son rythme de croisière. Et s'il venait à décrocher la Coupe du monde, on ne voit pas pourquoi il ne serait le cinquième français à décrocher le précieux titre.

Neymar (PSG/Brésil)

Evidemment, si le Brésil est sacré champion du monde en Russie, on ne voit absolument pas comment le joueur le plus cher de la planète depuis son transfert entre le Barça et le PSG pourrait ne pas être sacré Ballon d'Or. La star brésilienne est appelée depuis ses débuts à être la nouvelle gloire du foot auriverde. Et il est évident qu'il marche dans les pas de ses plus grands aînés que sont Pelé, Romario, Ronaldo et Ronaldinho ...

Antoine Griezmann (Atlético de Madrid/France)

Comment ne pas citer notre Grizou national ? Celui qui brille en Espagne depuis quelques années a décroché cette saison la Ligue Europa avec son club et est en lice pour s'offrir la Coupe du monde avec l'équipe de France. Tout cela, après avoir été vice-champion d'Europe avec les Bleus en 2016. La consécration serait des plus logiques pour Antoine Griezmann.