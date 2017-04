Au Bikepark de Strasbourg, ceux qui recherchent la performance et les sensations du cross-country ont désormais leur piste indoor. La plus grande d'Europe. D'autres s'essayent sur le Pumptrack le plus long du monde, où même les débutants peuvent s'aguerrir. Réunies sur le même site, ces différentes approches du vélo se découvrent complémentaires.