La Verticale : sur le toit de la Tour Eiffel, en courant «

La troisième édition de la Verticale à Paris a eu lieu ce jeudi. Une course pour sportifs chevronnés. L'objectif : atteindre le sommet de la Tour Eiffel en courant, et le plus vite possible. Il y a eu 128 participants cette année.

7 minutes et 54 secondes. 1 665 marches parcourues pour s’élever à 300 mètres. Gravir la plus haute tour de France avec de telles statistiques semblait impossible. Et pourtant. L’exploit a été réalisé jeudi en un clin d’œil à l’occasion de cette course devenue mythique, La Verticale, une ascension extrême aujourd'hui référence mondiale pour tous les coureurs de haut niveau.

Un défi presque inhumain dans un cadre et des conditions uniques au monde. Forte de sons succès, la Tour Eiffel concurrence aujourd'hui les courses de l'Empire State building de New York ou encore celle de la célèbre Torch Tower de Doha. Encore quelques marches à gravir et la compétition la plus originale de Paris pourrait bientôt détrôner New York et la célèbre course de l'empire state building.