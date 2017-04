Barça-PSG : Barcelone rêve d'une "remontada" «

Un exploit : voilà ce qu'il faudra au FC Barcelone pour renverser le PSG. Remonter une défaite 4 à 0 au match aller, personne ne l'a encore jamais fait dans l'histoire des Coupes d'Europe.

Il y a trois semaines, le PSG sortait victorieux de son match face au Barça (4-0) en huitième de finale aller de la Ligue des champions. Avec ces quatre buts difficiles à encaisser, la "remontada" semble improbable et serait même une première dans l'histoire des coupes d'Europe. Mais les Catalans peuvent réserver des surprises, surtout avec Lionel Messi, quintuple Ballon d’or et joueur d'exception.

"On ne craint personne"

Blaise Matuidi l'a assuré en conférence de presse : "On ne craint personne. On est concentré sur notre jeu. On connait bien sûr Messi, qui est un très grand joueur, comme la plupart des joueurs du FC Barcelone… C’est une grande équipe. Donc on a beaucoup de respect pour cette équipe. Mais nous aussi, on a des bons joueurs qui composent cette équipe du Paris-Saint-Germain. On est ici pour ça, pour se qualifier. Et pour se qualifier, il va falloir faire un grand match. On est préparé pour ça, comme on était préparé au match aller". Le très attendu huitième de finale retour de la Ligue des Champions Barcelone/PSG sera diffusé en exclusivité par Canal+ ce mercredi soir. La rencontre débutera à 20h45, mais la chaîne commencera son avant-match à 19h50 avec le Canal Champions Club, soit près d'une heure avant.