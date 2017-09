Bernard Tapie atteint d'un cancer, sa famille "optimiste" «

Bernard Tapie est atteint d'un "cancer de l'estomac". Sa famille a confirmé la rumeur auprès de l'AFP dimanche 24 septembre. L'homme d'affaires et ancien président de l'Olympique de Marseille est traité par le service d'oncologie de l'hôpital Saint-Louis (à Paris).

L'homme d'affaires, ancien ministre et ancien président de l'Olympique de Marseille, Bernard Tapie est actuellement traité pour "un cancer de l'estomac" mais sa famille et lui-même sont "optimistes", a déclaré dimanche à l'AFP son épouse, Dominique.

"Bernard souffre d'un cancer de l'estomac avec extension sur le bas de l’œsophage. Il est traité par le service d'oncologie de l'hôpital Saint-Louis (à Paris) par un programme de chimiothérapie adapté. On espère une intervention chirurgicale possible avant la fin de l'année", a précisé Mme Tapie. "Sa nature de battant et l'affection de sa famille, de ses proches mais aussi les formidables témoignages d'encouragement qu'il reçoit nous rendent optimistes", a ajouté Dominique Tapie.L'homme de 74 ans a été hospitalisé en fin de semaine. Il a déclaré au téléphone à l'AFP qu'il allait "se battre comme il l'a toujours fait".

Les supporters de l'OM le soutiennent

Dès la fin de la semaine, de nombreux supporters de l'OM, club qu'il a présidé de 1986 à 1994, lui ont manifesté un soutien appuyé.

Le collectif "Vieille Garde CU84" a aussitôt souhaité "courage" et dit "merci à Bernard Tapie, très grand dirigeant de l'OM avec qui nous avons atteint le firmament", c'est-à-dire la seule Ligue des champions jamais remportée par un club français, en 1993 face au Milan AC.

Supporter star du club phocéen, René Malleville a posté sur son compte Twitter un message vidéo dans lequel il explique que Bernard Tapie, un "ami", est "gravement malade". "Je pense que toute sa famille va le soutenir, physiquement, moralement, nous ses amis qui savons, on est avec lui par la pensée". "Bernard, bats-toi, tu as toujours été un battant, bats-toi", a encore dit René Malleville.

Le quotidien L'Equipe avait indiqué samedi après-midi sur son site internet que les supporters de l'OM préparaient des banderoles en hommage à l'ancien président de l'OM, à l'occasion de la réception de Toulouse dimanche soir dans le cadre de la 7e journée de Ligue 1. La page n'était plus disponible dans la soirée.