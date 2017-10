BMX freestyle : un colombien unijambiste fait le show à Paris «

Amputé à l?âge de 7 ans, Julian Molina a participé au Sosh Urban Motion, un concours vidéo réputé mondialement dans le BMX freestyle. Il n'a aucun sponsor et a été repéré grâce à ses vidéos postées sur les réseaux sociaux, en forçant tout simplement l?admiration. Le colombien retire toujours sa prothèse avant de se mettre en selle. « Je ne me suis jamais fixé de limite en me disant que je ne serais pas capable », a-t-il expliqué. Il a arpenté Paris à la recherche d'endroits propices aux cascades pour proposer la meilleure vidéo, enchaînant acrobatie sur acrobatie pendant une semaine jusqu'à ne plus pouvoir marcher. Le résultat est bluffant : une troisième place au concours, face à des pointures qui vivent du BMX, ce qui n'est pas le cas du colombien, vendeur des bijoux qu'il fabrique dans un marché des Andes. Son rêve est d'ouvrir sa propre boutique de BMX comprenant un skatepark en sous-sol. Un sujet de Mathéo Geslan