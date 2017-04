Cérémonie de clôture des jeux paralympiques : Rio transmet le témoin à Tokyo «

La cérémonie de clôture des jeux paralympiques de Rio s'est déroulée devant un stade Maracana comble. Un engouement qui aura marqué ces jeux. La France termine 12ème avec 28 médailles dont 9 en or au moment où Rio voit la flamme s'éteindre. Deux heures de spectacle pour le plus grand bonheur des Cariocas, séduits et qui se sont précipités dans les stades pendant toute la durée des jeux. Rio a transmis le témoin à Tokyo pour 2020. Rendez-vous dans 4 ans !