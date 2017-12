Coupe du monde 2018 : la France s’offre un tirage presque idéal «

Le tirage au sort pour la Coupe du monde en Russie s’est ouvert vendredi 1er décembre. La France s’offre une poule plutôt chanceuse. Dans le groupe C, les Bleus affronteront l’Australie, le Pérou et le Danemark.

La cérémonie du tirage au sort pour la Coupe du monde en Russie qui se tiendra du 14 juin au 15 juillet 2018 a été ouverte vendredi au Kremlin à Moscou. Le président russe Vladimir Poutine et le président de la Fifa Gianni Infantino étaient présents. « Notre pays attend avec impatience ce championnat et a l’intention qu’il se déroule au plus haut niveau », a notamment déclare le chef d’État russe. Le match d’ouverture opposera d’ailleurs le pays-hôte à l’Arabie Saoudite le 14 juin à Moscou.

Les favoris de la Coupe du monde épargnés

La France hérite d’un groupe plutôt idéal pour ses Bleus. Dans le groupe C, elle affrontera l’Australie, le Pérou et le Danemark. Les autres favoris de la compétition sont eux aussi plutôt épargnés. L’Allemagne a hérité d’une poule à sa portée avec le Mexique, la Suède et la Corée du Sud.

Même configuration pour le Brésil qui aura pour adversaire dans le groupe E, la Suisse, le Costa Rica et la Serbie. L’Espagne aura un match choc avec le Portugal dans le groupe B et affrontera également le Maroc et l’Iran.

La composition des groupes

Groupe A : Russie / Arabie Saoudite / Égypte / Uruguay

Groupe B : Portugal / Espagne / Maroc / Iran

Groupe C : France / Australie / Pérou / Danemark

Groupe D : Argentine / Islande / Croatie / Nigéria

Groupe E : Brésil / Suisse / Costa Rica / Serbie

Groupe F : Allemagne / Mexique / Suède / République de Corée

Groupe G : Belgique / Panama / Tunisie / Angleterre

Groupe H : Pologne / Sénégal / Colombie / Japon