Coupe du Monde de rugby en France : Les réactions à Toulouse «

La France organisera la Coupe du Monde de rugby en 2023, pour la deuxième fois de son histoire après celle de 2007. Toulouse, a soutenu activement la candidature française, et sera parmi les sites hôtes de cette nouvelle grande aventure sportive. Il était impensable que la ville et la région qui a le plus de licenciés (plus de 50 000) ne participe pas à la compétition. Cette dernière se déroulera en septembre et octobre 2023.