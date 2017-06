Cristiano Ronaldo sportif le mieux payé au monde selon Forbes «

Pour la deuxième année consécutive, Cristiano Ronaldo est le sportif le mieux payé de la planète selon le classement publié mercredi par le magazine Forbes. Le footballeur portugais est en tête devant la star du basket LeBron James et l’Argentin Lionel Messi.

Le joueur du Real Madrid a le vent en poupe ! Après avoir remporté l’Euro 2016, il arrive en tête du classement des sportifs les mieux payés au monde du magazine économique Forbes . Pour la deuxième année consécutive, l’international portugais a engrangé les dollars. Cristiano Ronaldo a empoché 93 millions de dollars (82,6 millions d’euros) lors de ces douze derniers mois en salaires (58 millions de dollars) et en contrats publicitaires (35 millions de dollars).

LeBron James 2e, Lionel Messi 3e

CR7 devance ainsi la superstar du basket LeBron James et l’international argentin Lionel Messi. L’Américain sacré champion NBA avec Cleveland a gagné quelques 86,2 millions de dollars ( 76,5 millions en euros) en 2016 tandis que le joueur du FC Barcelone a empoché 80 millions de dollars (71 millions d'euros).

À la quatrième place, on retrouve Roger Federer. L’ancien numéro 1 mondial et vainqueur de l’Open d’Australie 2017 n’a gagné "que" 64 millions de dollars (56, 8 millions d'euros) lors de ces douze derniers mois. Le cinquième sportif le mieux payé au monde est Kevin Durant. Le joueur de la NBA et recrue de Golden State a empoché 60,6 millions de dollars.

À noter que le top 5 de ce classement Forbes 2017 est sensiblement le même que celui de 2016, excepté que Lionel Messi est passé de la seconde à la troisième place, le "King James" lui ayant piqué sa place.