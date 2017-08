7 mars 2009, Neymar fait ses débuts de footballeur professionnel sous le maillot noir et blanc du club de Santos au Brésil. Il a 17 ans. Huit années plus tard, le voilà qui démarre une nouvelle aventure en France au PSG, après un passage à Barcelone en Espagne. Mais, au Brésil, on n'a pas oublié le petit prodige.