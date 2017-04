Etats-Unis : le "King" Arnold Palmer s'est éteint à 87 ans «

La légende du golf Arnold Palmer, surnommé "The King" pour avoir fait entrer sa discipline dans une autre dimension dans les années 1960, est décédé dimanche à l’âge de 87 ans à Pittsburgh en Pennsylvanie.

"L'Arnie's Army" a perdu son roi. L'une des plus importantes personnalité du golf est décédée peu avant une intervention chirurgicale à l'hôpital universitaire de Pittsburgh. Il avait été admis au UPMC Hospital jeudi 22 septembre pour des complications cardiovasculaires. Son état s’était dégradé ces derniers jours. Le décès a été confirmé par Doc Griffin, son ami et porte parole de longue date, interrogé par ESPN.

• 62 PGA TOUR wins

• 7 major wins

• Lifetime of memories#ArniesArmy https://t.co/g3pSEFPwu9 — PGA TOUR (@PGATOUR) 26 septembre 2016

La Fédération américaine de golf (USPGA) a exprimé sa tristesse sur son compte twitter :

Nous sommes attristés par l'annonce de la mort d'Arnold Palmer, le plus grand ambassadeur que le golf ait connu...Arnold Palmer restera à jamais un champion dans tous les sens du terme (...) Le golf a changé grâce à lui et ne sera plus le même, à bien des égards, sans lui.

"Arnold a transcendé le golf"

Arnold Palmer a marqué l'histoire du golf grâce à un palmarès exceptionnel qui en fait le 5ème joueur le plus titré du circuit américain PGA avec ses 62 titres. Au total, "The King" aura soulevé 95 trophées, dont 7 tournois du Grand Chelem : le Masters à quatre reprises (1958, 1960, 1962, 1964), deux éditions du British Open (1961, 1962) et l'US Open 1960.

Outre son palmarès exceptionnel, c'est sa rivalité avec l'Américain Jack Nicklaus et le Sud-Africain Gary Player qui contribue à écrire sa légende. Celle-ci aura grandement développé la médiatisation du golf à la télévision, l'explosion du nombre de pratiquants aux Etats-Unis et son essor hors du marché américain. Jack Nicklaus, le second membre de ce "Big Three" d'exception et vainqueur de 18 tournois du Grand Chelem, s'est exprimé après le décès de "son ami".

Arnold a transcendé le golf, il était plus qu'un joueur de golf ou même qu'un grand joueur de golf. Il était une légende, une icône, un pionnier de son sport. Il a emmené le golf à un autre niveau par sa seule présence. Nous étions rivaux sur les parcours et nous aimions nous affronter, mais nous étions surtout de grands amis. Il était le roi de notre sport et le restera à jamais.

Palmer, le beau gosse au sourire enjôleur, au jeu plein de panache, toujours fair-play, est la première star du golf, suivie dans le moindre de ses tournois par une armée de supporters, l'"Arnie's Army".

"He was one of my best friends, closest friends, and was for a long, long time. I will miss him greatly." -Jack Nicklaus#ArniesArmy pic.twitter.com/s7X73sChPu — PGA TOUR (@PGATOUR) 26 septembre 2016

Son impact ne s'est pas limité au golf: il est le premier sportif professionnel à se doter, comme les acteurs de cinéma, d'un agent, en l'occurrence Mark McCormack, un avocat qui a créé IMG, mastodonte et référence du secteur. Même si sa période dorée s'est limitée aux années 1960, Palmer n'a jamais abandonné le golf et la compétition: à partir des années 1980, il a pris part au Senior Tour, réservé aux légendes de la discipline, tout en faisant des incursions sur le circuit PGA pour disputer notamment son tournoi-fétiche, le Masters, où il s'est aligné pour la dernière fois en 2004 à l'âge de 75 ans.

Multiples hommages à la légende

Il était également le propriétaire du Bay Hill Club and Lodge à Orlando (Floride) qui accueille chaque année l'Arnold Palmer Invitational, l'un des tournois les plus importants du circuit PGA. Fou d'aviation et pilote lui-même, il a aussi lancé sa ligne de vêtements et de clubs de golf. Il a accru sa fortune grâce à la conception de parcours de golf à travers le monde, plus de 300 dont le premier parcours en Chine.

Arnold Palmer a marqué une discipline, mais c'est la mémoire de l'homme qui est aussi saluée. Tiger Woods, dont il était très proche, lui a rendu un vibrant hommage :

Merci Arnold pour ton amitié, tes conseils et tant de rires partagés. Ta philanthropie et ton humilité font partie de ta légende. Il est difficile d'imaginer le golf sans toi ou de penser à quelqu'un de plus important pour notre sport que The King.

“It was an honor and privilege to have known Arnold, and I'm forever grateful for his friendship." -Tiger Woods#ArniesArmy pic.twitter.com/7csh1edr5p — PGA TOUR (@PGATOUR) 26 septembre 2016

La mémoire du champion a également été honorée par des personnalités politiques, notamment le président américain Barack Obama :

— President Obama (@POTUS) 26 septembre 2016

D'autre, comme Bill Clinton se souvienne de son élégance et sa gentillesse :

Arnold Palmer est le golfeur qui est devenu le visage de son sport et a fait battre le coeur de la première génération des téléspectateurs. Nous l'aimions surtout dans le rôle de l'outsider qui n'abdiquait jamais et qui revenait de derrière pour s'imposer. J'ai joué pour la première fois avec lui en 1993, j'aimais être avec lui sur les parcours et en dehors. Il faisait toujours preuve d'esprit, d'élégance et de gentillesse, ce qui transformait ceux qui le connaissaient et les millions de personnes qui le soutenaient en membres de l'Arnie's Army.

L'ancien président américain George W. Bush rappelle son coté patriotique :

Pour tous ceux qui aiment jouer au golf et suivre des tournois, il n'y avait pas de plus belles images que de voir Arnold Palmer remonter le parcours vers le trou N.18 (...) C'était un grand Américai

Palmer avait fait sa dernière apparition publique en avril dernier pour donner le coup d'envoi du Masters d'Augusta: il était accompagné notamment de son ancien grand rival et ami, Jack Nicklaus.