C'était il y a 25 ans.Le 5 mai 1992, l'effondrement d'une tribune du stade Armand-Cesari à Furiani lors de la demi finale de la Coupe de France de foot avait fait 18 morts et plus de 2 300 blessés. Un hommage sera aujourd'hui rendu aux victimes lors du match de L1 entre Saint-Etienne et Bordeaux, ainsi qu'avant les 7 rencontres de L2.