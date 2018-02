JO 2018 : médailles d'argent et bronze pour la France «

Les Français Alexis Pinturault et Victor Muffat-Jeandet ont apporté à la France ses 4e et 5e médailles en prenant les 2e et 3e places du combiné derrière l'intouchable Autrichien Marcel Hirscher, qui a décroché son premier titre olympique, mardi aux Jeux de PyeongChang. Hirscher s'est imposé avec 23/100e d'avance sur Pinturault, qui s'annonçait comme son principal concurrent pour le titre, et 01 seconde 02/100e sur Muffat-Jeandet.