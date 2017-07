JO 2024 : dernière ligne droite pour Paris «

Le CIO se réunit cette semaine à Lausanne et pourrait acter d'une double attribution des Jeux Olympiques 2024 et 2028 lors du vote de septembre prochain. Si il fait ce choix, le comité pourrait ainsi choisir d'offrir les prochains Jeux à Paris et de réserver à Los Angeles les JO de 2028. Pour les organisateurs de Paris 2024, c'est une dernière ligne droite qui se profile avec, en bonus, le soutien très marqué d'Emmanuel Macron.