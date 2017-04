La ville hôte des JO-2024, qui succédera à Tokyo, sera désignée le 13 septembre à Lima lors de la 130e session du CIO. Le départ d'une course qui s'achèvera le 13 septembre a été donné vendredi par le CIO avec la remise par Los Angeles, Budapest et Paris, candidates à l'organisation des jeux Olympiques 2024, de la 3e et dernière partie de leur dossier de candidature.