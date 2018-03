Dans la foulée du mouvement "me too" un phénomène est-il en train de naitre dans le milieu sportif ? Une sorte de Balance ton sport ! L'année dernière, la Vuelta, le tour d'Espagne interdisait la bise sur les podiums et entre les coureurs et les hôtesses. Le Tour de France pourrait aller encore plus loin, en mettant fin tout simplement à la présence de ces jeunes femmes.