Laird Hamilton, parrain de la Biarritz Maider Arosteguy «

Du 15 au 17 avril se tient à Biarritz la première grosse compétition de surf de l'année : la Maider Arosteguy. C'est aussi la plus ancienne en Europe. Laird Hamilton est le parrain cette édition 2017. Le surfeur, l'un des plus célèbres du monde, est le spécialiste des plus grosses vagues d'Hawaï. Au Pays Basque, il vient aussi pratiquer le paddle avec une technique bien particulière... Reportage d'Antoine Estève et de Jérôme Rampnoux.