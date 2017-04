Ligue des champions : quel PSG en Bulgarie ce soir ? «

Le PSG affronte ce soir Ludogorets pour son second match de ligue des champions de la saison. Les joueurs d'Unai Emery sont dans une période difficile. A la fois sportivement avec deux défaites en championnat, les échanges entre le coach et Hatem Ben Arfa mais aussi sur le plan extra-sportif, avec la récente condamnation de Serge Aurier à deux mois de prison ferme. Auteur d'un bon match face à Arsenal il y a 15 jours (1-1), qui aurait mérité une meilleure issue, les parisiens auront à coeur de prouver qu'ils restent les favoris de ce groupe et que la coupe d'Europe est une priorité.