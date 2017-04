Les ultras étaient de retour au Parc des Princes samedi après-midi pour la rencontre PSG-Bordeaux. Un retour attendu après de longues années aux ambiances mornes et surtout en deçà des ambitions des propriétaires qataris. Le PSG vient peut-être d'écrire une nouvelle page de l'histoire si particulière entre le club et ses ultras.

Après la fin de la rencontre, ils sont restés quelques minutes dans les travées de leur jardin. Affichant la satisfaction d'une victoire obtenue au mérite. Pas celle des joueurs d’Unai Emery face à Bordeaux (2-0), mais bien celle d’une bataille de longue haleine pour ceux qui veulent vivre leur passion, normalement. Certes, le Parc des Princes n’a pas résonné comme il y a dix, vingt ou trente ans, mais les ultras ont rappelé à tous les anciens et aux néophytes que les "40 ans de fièvre" vécus de 1970 à 2010, c’était aussi grâce à eux. "Nous sommes les ultras de la capitale, et notre ferveur est inébranlable", entendait-on plus fort que d'habitude dans le virage Auteuil.

Extrait "PSG : 40 ans de fièvre". Joie but. par NeiBaF95

Ils avaient offert une ébauche de leur ferveur l’an dernier lors des finales de la Coupe de la Ligue et de la Coupe de France, respectivement face à Lille et Marseille. Au stade de France, les membres du Collectif Ultras Paris (CUP) étaient parvenus à se réunir dans une partie du virage, portant d’une même voix les victoires parisiennes face aux nordistes (2-1) et contre l’ennemi éternel phocéen (4-2).

Créé fin février 2016 pour réunir les groupes encore actifs (K-Soce Team ; LPA ; Microbes Paris pour ne citer qu’eux) et contestataires d’une politique mise en place en 2010 par l’ex-président du club Robin Leproux, le Collectif Ultras Paris n’a cessé de multiplier les actions depuis le début de saison, avec un seul but : revenir chanter au Parc des Princes. Ils ont été entendus, partiellement...

Six encadrants du collectif refoulés à l'entrée du stade

Si des centaines de supporters ont pu accéder à la tribune Auteuil samedi, six parmi la quinzaine d’encadrants, dont le président du CUP Romain Mabille, se sont vus refuser l’accès au stade. La préfecture et le PSG se rejettent la faute, quand le porte-parole du collectif appelle au dialogue : "Qu'on puisse au moins avoir une table ronde avec la préfecture."



Le grand retour des Ultras du PSG au Parc des... par CNews

Malgré les six encadrants restés en dehors du Parc samedi après-midi, les ultras ont réussi à fédérer autour d’eux des milliers de supporters conquis par leur communion. Entrés dans le stade en scandant "liberté pour les ultras", les chants, les grecques (des sauts dos au terrain) et échanges avec les centaines de supporters de la tribune Boulogne ont offert au public des moments de passions qui n'avaient plus été vécus depuis la dissolution des groupes de supporters, consécutive à des drames qui ont marqué les matchs du PSG dans les années 2000.

2006-2010 : Les années sombres en 3 dates

Le premier était survenu le soir du 23 novembre 2006, après un match de coupe d’Europe et une défaite face à l’équipe israélienne de l’Hapoël Tel-Aviv, 4 buts à 2. Après le match, un groupe de supporters parisiens décide de pourchasser Yaniv Hazout, lui aussi supporter parisien mais qui ce soir-là, a eu le malheur d’arborer les couleurs d’une formation israélienne qu’il apprécie. Antoine Granomort, un policier de 32 ans, tente de s’interposer pour protéger le jeune homme de la foule et est déséquilibré par celle-ci. Dans un geste qui sera jugé comme de la légitime défense, il dégaine son arme de service et tire une balle qui blesse un premier supporter avant de tuer Julien Quemener, 25 ans, habitué du Kop of Boulogne (KoB), association créée à la fin des années 70.



Après le drame, le PSG et la préfecture de Police suivent les instructions des pouvoirs publics et décident de fermer les tribunes basses R1 et R2 de Boulogne pendant plusieurs matchs. C’est là que sont regroupés les éléments les plus radicaux, associés au groupe des "Pitbull Kop" et à Serge Ayoub, leader du groupe d'extrême droite Jeunesses nationalistes révolutionnaires. Des individus souvent partagés entre xénophobie, homophobie et antisémitisme, pourtant identifiés depuis plus de vingt ans comme ayant trouvé refuge au Parc pour exposer leurs idées extrémistes.

@Photo Icon Sport

Deux ans plus tard, les Boulogne Boys, créé en 1985 et qui reste un des groupes les plus célèbres du nord de la tribune, est dissous officiellement le 17 avril 2008 après l’affaire de la banderole "anti-ch’tis". Le 29 mars de la même année, le PSG affronte Lens en finale de Coupe de la Ligue au stade de France. Dans la partie réservée aux Boys de Boulogne, une banderole affiche : "Pédophiles, chômeurs, consanguins, bienvenue chez les ch’tis". Elle choque la France et la ministre de l’Intérieur de l’époque, Michèle Alliot-Marie, décide de dissoudre le groupe pour marquer le coup et faire avancer la lutte contre la violence dans les stades. Un nouveau coup dur pour les supporters parisiens, plus particulièrement ceux du Kop de Boulogne, qui connaîtront un autre drame, quelques mois après.

@Reuters

Le 28 février 2010, le PSG reçoit l’OM au Parc des Princes. Les Olympiens se déplacent à Paris sans leurs supporters. La tension aux abords du stade entre les tribunes parisiennes ennemies Boulogne et Auteuil, qui s’exacerbe au fil des années, est particulièrement palpable ce soir-là. Peu de temps avant le match, plusieurs dizaines de membres du Kop of Boulogne décident d’aller en découdre avec leurs homologues du Virage Auteuil et font le tour du stade. Au pied de la tribune Auteuil, ils sont vite repoussés par des supporters plus nombreux. Yann Lorence, membre des Casual Firm de Boulogne, se retrouve esseulé, entouré de supporters du Virage Auteuil. Roué de coups ce soir-là, il décède le 17 mars après plusieurs semaines de coma.

Le plan Leproux

Le 18 mai suivant, Robin Leproux, alors président du PSG, rend public le "plan tous PSG". Resté connu sous le nom de "plan Leproux", il a pour but de pacifier le Parc des Princes. Des mesures phares sont mises en place : suppressions des abonnements dans les tribunes Auteuil, Boulogne, G, K, et instauration du placement aléatoire pour l’achat de places dans ces tribunes. Les regroupements de supporters ne sont plus possibles. Des membres d’Auteuil et de Boulogne peuvent se retrouver côte-à-côte. Soutenu par les pouvoirs publics qui annoncent la dissolution des principales associations et l’interdiction de stade de centaines de supporters, Robin Leproux assume. Les associations de supporters, désorganisées, appellent au boycott du Parc. Le PSG a entamé une longue phase de pacification du stade et de ses alentours. Si de nombreux abonnés s’estiment injustement exclus, comme les membres de l’association LPA (Liberté pour les abonnés) ils ne parviennent pas à dialoguer avec les responsables de la sécurité restés en place ou à trouver un relais au sein du club. L’arrivée des propriétaires qataris et le départ de Leproux n’y font rien. Les abonnements aléatoires aux virages sont à nouveau autorisés mais les associations n’existent toujours pas. Il aura fallu attendre 6 années de calme plat au stade, et de titres remportés par la bande à Ibra, pour voir enfin l’espoir de retrouver une vraie ferveur dans les tribunes du Parc des Princes.

Les ultras attendus au virage

Samedi après-midi, même s’ils n’étaient que quelques centaines, les membres du CUP sont parvenus par moments à faire revivre un véritable engouement pour le club de la capitale. Les joueurs l’ont senti. Blaise Matuidi déclarait après le match qu’ils avaient "vu tout de suite la différence. C’est sympa de jouer dans une ambiance comme ça." Lui qui avait soutenu publiquement les ultras et demandé leur retour au parc.

L’enjeu pour eux, comme pour tous ceux qui aiment le foot, c’est de parvenir à instaurer cette passion qui les anime, sans violence. Samedi à 19 heures, une atmosphère particulière pouvait être ressentie chez certains nostalgiques à la sortie du stade. Celle d’un match vécu différemment des précédents. Une atmosphère que l’on n’avait plus ressentie depuis plusieurs années. Un sentiment de victoire plus aboutie que les autres.

Si le collectif n’avait pas eu beaucoup de temps pour préparer son retour et la réception de Bordeaux, il se sait désormais attendu par certains, espéré par d’autres. Les prochains matchs du PSG à domicile permettront d’en savoir un peu plus sur l’état d’esprit de chacun. D’autant plus qu’après la réception de Bâle en Ligue des Champions, le PSG accueillera Marseille le 22 octobre. "Rêver plus grand", le PSG s’en donne les moyens financiers depuis l’arrivée des Qataris. Il faut désormais s’en donner les moyens humains.