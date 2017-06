Nager dans la Seine ? Le rêve de Jacques Chirac est en train de devenir réalité. Plus de 1500 nageurs sont attendus ce week-end au Canal de l'Ourcq et au bassin de la Villette, à Paris, pour la troisième édition de l'Open Swim Stars. Une compétition qui s?adressent aux nageurs réguliers. Explications avec Antoine Fenaux et Emilien Lacroix