Paris 2024 : Après son grand oral, la délégation française attend le verdict du CIO «

C'est la dernière ligne droite pour Paris. Ce mardi à Lausanne, la capitale a présenté sa candidature pour les Jeux Olympiques de 2024. En présence d'Emmanuel Macron, la délégation française a mis en avant ses atouts logistiques et moraux pour faire valoir que la France, et Paris, sont les plus qualifiés pour accueillir la rencontre internationale dans sept ans.

Le Président de la République, très investi dans la candidature française, avait fait le déplacement en Suisse pour l'occasion. À la tribune, Emmanuel Macron a tenu un discours bref, rappelant les valeurs de la France. Le Comité olympique international doit se prononcer cet après-midi sur une double attribution des Jeux Olympiques de 2024 et 2028. Le vote, qui ne sera organisé qu'en septembre prochain, à Lima (Pérou) pourrait ainsi désigner du même coup la ville qui accueillera les Jeux en 2024 et celle qui les accueillera quatre ans plus tard, en 2028. Paris et Los Angeles étant les seules concurrentes, cette décision du CIO vaudrait pour attribution des Jeux Olympiques aux deux villes, avant même le vote. Une formalité qui parvient à tenir la délégation française, et les Français, en haleine.