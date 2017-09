C'est un très bel hommage et un petit bout d'histoire de l'olympisme. 100 ans après, l'Histoire se répète à Paris. Le stade Yves-du-Manoir de Colombes était, en 1924, le stade principal des Jeux à Paris. Cent ans plus tard, il sera à nouveau terre de JO. Une exposition sur les jeux a lieu en ce moment même au Musée d'Art et d'Histoire de la Ville de Colombes.